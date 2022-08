– Flere flytter til hytta for å få strømstøtte

Fritidsboliger er ikke omfattet av strømstøtteordningen, men om man melder flytting til hytta kan man få rett til slik støtte. Her ser vi hytter i Skarsnuten ved Hemsedal skisenter. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB

Flere hytteeiere skal de siste månedene ha valgt å bosette seg permanent på hytta. Dermed kan de få rett til strømstøtte.

Fritidsboliger er ikke omfattet av strømstøtteordningen.

– Vi får stadig meldinger om at hytteeiere, som bruker fritidsboligene sin mye gjennom hele året, nå har flytta på hytta på grunn av høye strømpriser, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag til Nationen.

Han viser til at bakgrunnen er en ordning som åpner for at husholdninger som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent, vil ha rett til strømstøtte.

– Vi ser blant annet ut fra medlemsservicen til Norsk Hyttelag, at vi har fått mange adresseforandringer den siste tiden fra byen til ulike hyttekommuner. Vi går ut fra at dette i stor grad gjelder folk som vil sikre seg strømstøtte i boligen de oppholder seg mest igjennom året, sier Bringsvor til avisen.