Fire ukers togstopp mellom Gardermoen og Lillehammer fra tirsdag

NTB

Tirsdag starter det fire uker lange arbeidet med å utvikle jernbanen mellom Oslo og Hamar. I disse ukene blir det buss for tog mellom Gardermoen og Lillehammer.

Arbeidet har vært planlagt lenge og den fire uker lange pausen i togtrafikken ble kjent tidligere i sommer.

Tirsdag 9. august starter arbeidet, og togtrafikken gjenopptas som normalt fra mandag 5. september, skriver NRK.

Bane Nor har påpekt at bussene kan bruke lengre tid enn toget, og at det er lurt å beregne ekstra tid.

– Ta med deg litt tålmodighet! Skaff deg gjerne informasjon om reisen på forhånd gjennom apper eller nettsider hos Entur eller togselskapene, oppfordrer Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.