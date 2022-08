Solberg vil ha flere nye veier for å få ned antallet dødsulykker

Høyre-leder Erna Solberg vil ha flere nye veier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Høyre-leder Erna Solberg mener at veibygging er et av de viktigste tiltak for trafikksikkerheten. Etter en ulykkessommer vil hun ha mer motorvei.