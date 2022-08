Minnesmerke etter drepte jøder tagget med anti cruise-budskap

Minnesmerket «Sted for erindring» i Oslo er blitt utsatt for hærverk.

NTB

«Cruise tourist? Go to hell!» er tagget på et minnesmerke utenfor Akershus festning over 773 jøder som ble drept under andre verdenskrig.