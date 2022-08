Nordlandsbanen stengt på grunn av påkjørsel – en person omkom

NTB

Lørdag ettermiddag ble Nordlandsbanen stengt mellom Fauske og Bodø etter at en person ble påkjørt av toget. Politiet bekrefter at personen er omkommet.

Det kan ta tid før strekningen gjenåpnes, skriver Bane Nor i en trafikkoppdatering.

Politiet opplyste ved 14.30-tiden at nødetatene var på stedet, og at det sannsynligvis var snakk om en person som var påkjørt av tog. En snau time senere melder politiet i Nordland at en person er bekreftet omkommet på stedet.

Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken.Saken oppdateres