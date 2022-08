NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

To dødsfall etter trafikkulykker

En MC-fører døde etter en ulykke på Karmøy. Ifølge politiet skjedde ulykken i forbindelse med en forbikjøring. Politiet har avhørt vitner og foretatt åstedsundersøkelser.

En mann i 20-årene ble erklært død på stedet etter en frontkollisjon mellom to biler på E6 like sør for Trofors i Nordland. I den andre bilen satt et par i 70-årene som ble fraktet til sykehus.

Alex Jones må betale ytterligere 45 millioner dollar i erstatning

Konspirasjonsteoretikeren Alex Jones må betale ytterligere 45 millioner dollar i erstatning til foreldrene til en gutt som ble drept i en skoleskyting i 2012.

Juryen dømte torsdag Jones til å betale foreldrene til seksåringen 4,1 millioner dollar i oppreisning. Fredag dømte den ham også til å betale 45,1 millioner i såkalt straffeerstatning, totalt 49,3 millioner kroner.

Jones hevdet i sin nettavis InfoWars at massakren var en bløff som var iscenesatt av skuespillere for å skape blest om den lette tilgangen på våpen i USA.

Abortforbud vedtatt i Indiana

Indiana er den første amerikanske delstaten som vedtar et nytt forbud mot abort etter høyesterettskjennelsen som avskaffer retten til abort.

Loven inneholder unntak for incest, voldtekt og om morens liv er i fare. Etter anmodning fra mange leger er det også innført unntak når fosteret ikke er levedyktig. En rekke andre delstater i USA har allerede gjort gjeldende lover som var vedtatt og ventet på høyesterettskjennelsen før de kunne iverksettes.

Opptur for regjeringspartiene i ny måling

Senterpartiet går opp med 1,6 prosentpoeng fra juli og får en oppslutning på 7,2 prosent i målingen Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen. Arbeiderpartiet styrker seg med 1 prosentpoeng og får en oppslutning på 22,2 prosent.

Høyre er fortsatt landets største parti i målingen og får støtte fra 28,7 prosent. Men siden både Venstre (3,7 prosent) og KrF (2,9 prosent) faller under sperregrensen, er det rødgrønt flertall.

Northug avslører ny satsing

Den tidligere langrennskongen Petter Northug forteller om en ny satsing på langløp. Han håper å hevde seg i toppen i Ski Classics-renn til vinteren.

– Det er noen løp som ikke passer meg på grunn av løypeprofil, men også noen som passer meg veldig bra, sier Northug til VG