To søstre i 70-årene siktet for å ha mishandlet moren

NTB

To søstre i 70-årene er varetektsfengslet, siktet for å ha mishandlet sin mor.

De to ble pågrepet mandag og varetektsfengslet tirsdag, skriver Østlendingen.

De to er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 282, mishandling i nære relasjoner. Et lovbrudd med en strafferamme på seks års fengsel.

– Fornærmede i saken er mor til de siktede. Politiet har gjennomført innledende avhør av begge de siktede. Fornærmede er ennå ikke avhørt, opplyser politiadvokat Ingrid Hagen i Innlandet politidistrikt til avisen.

Hun sier volden skal ha skjedd ved flere anledninger.

– Det er tale om flere episoder involverende vold og/eller andre krenkelser, opplyser Hagen.

Tingretten besluttet å varetektsfengsle søstrene en uke med brev- og besøkskontroll, sistnevnte ikke ut over 9. august.