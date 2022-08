Rivingen av Mongstad-kraftverket utsettes

Å holde kraftverk i beredskap er svært kostbart, og kostet Equinor et årlig tap på 200–500 millioner kroner på Mongstad i 2017. Av tekniske årsaker har nedstengingen av gasskraftverket blitt utsatt flere ganger.Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Equinor og Statnett har blitt enige om å utsette rivingen av gasskraftverket på Mongstad for å vurdere det som et krisetiltak i tilfelle kraftmangel i vinter.

Equinor vil stenge driften av gassturbinen som planlagt 31. august, men den vil være tilgjengelig slik at Statnett kan ta det med i sin vurdering av ulike krisetiltak i vinter.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

– Equinor vil holde gassturbinen på Mongstad kraftvarmeverk tilgjengelig, slik at den kan være en del av grunnlaget for Statnetts utredning om tiltak for å møte en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS), som skal legges fram 1. oktober, sier pressetalsmann Gisle Ledel Johannessen til Teknisk Ukeblad.

I en SAKS-rapport fra 2014 skrev Statnett at gasskraftløsninger ikke er ideelle, men kan bli vurdert i en veldig anstrengt kraftsituasjon.

I tillegg til noen landsbaserte gasskraftverk er det i dag 160 gassturbiner på norske oljeplattformer, ifølge NRK. Flere av disse nærmer seg pensjonsalder, i tråd med politikken om elektrifisering av sokkelen.

Å holde kraftverk i beredskap er svært kostbart, og kostet Equinor et årlig tap på 200–500 millioner kroner på Mongstad i 2017. Av tekniske årsaker har nedstengingen av gasskraftverket blitt utsatt flere ganger.

Den seneste utsettelsen skjer etter bønn fra Statnett, på grunn av energikrisen i Europa og den pressende nettsituasjonen i området. I første omgang ber de om at kraftverket holdes tilgjengelig fram til Stortingets utredning er ferdig i høst.