NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 5. august.

Støre besøker Utøya

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre tar en pause fra strømkrisejobbingen og besøker AUFs sommerleir på Utøya i formiddag. Det er usikkert om han vil stille for moderpartiet i den tradisjonelle fotballkampen mot partiungdommen, siden han pådro seg en liten strekk da han spilte kjendiskampen under Norway Cup denne uka. Også kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre kommer til Utøya fredag.

Pilotene avgjør om SAS-avtalen skal godkjennes

Pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark har åpnet for avstemningen om SAS-avtalen. Fristen er satt til midnatt 5. august for alle fire. Resultatet gjøres kjent i morgen, 6. august. Blir ikke avtalen godkjent, kan det bli ny streik i det allerede hardt prøvede flyselskapet. Pilotene la ned arbeidet i starten av juni etter at den langvarige meklingen ikke førte fram. Først 15 dager senere klarte partene å bli enige om avtalen det nå skal stemmes over.

Trolig dystre SAS-tall i vente

SAS legger fra sine trafikktall for juli – dagen etter at hovedkonkurrenten Norwegian offentliggjorde jubeltall på høyde med passasjertallene selskapet hadde før koronapandemien. SAS-tallene er derimot trolig dyster lesning, siden flyselskapet var rammet av streik halve måneden.

Erdogan besøker Putin

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal møte Russlands president Vladimir Putin. Møtet finner sted i Sotsji i Russland, ifølge tyrkiske myndigheter. De to presidentene møttes også i forbindelse med et toppmøte i Iran i juli. Dette var første gang de traff hverandre siden Russland startet invasjonen av Ukraina.

Skip med korn forlater Ukraina

Ytterligere tre skip med korn skal forlate Ukraina i dag, bekrefter forsvarsministeren i Tyrkia. Onsdag denne uka kunne det første skipet lastet med ukrainsk korn seile videre fra Tyrkia til Tripoli i Libanon. Samtidig har 17 reiseklare skip med korn stått i ukrainske havner de to siste døgnene, uten at noen har klart å forklare årsaken til forsinkelsen.

Amerikanske ledighetstall

Fallet i arbeidsledigheten – en av de viktige tilstandsindikatorene i amerikansk økonomi – har stanset opp, men ledigheten har vært unormalt lav. I ettermiddag norsk tid kommer de siste tallene for sysselsetting og arbeidsledighet fra amerikanske myndigheter, midt i en situasjon med skyhøy inflasjon og omfattende resesjonsfrykt.

Langrenn og skiskyting på Blinkfestivalen

Både langrennsstjerne og skiskytterne skal i ilden under Blinkfestivalen, som nå har forflyttet seg til Sandnes. Fra ettermiddagen starter hovedaktiviteten for eliten, med kvalifisering, prolog og dueller. Finalene går først om kvelden. Da skal langrennsfolket gå 10 og 15 kilometer fellesstart, mens de beste skiskytterne møtes til supersprint.