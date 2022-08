NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump-støttede Kari Lake vant i Arizona

Kari Lake, som støttes av ekspresident Donald Trump, har vunnet det republikanske primærvalget til guvernør i Arizona.

Lakes seier er et slag for den republikanske ledelsen i Arizona, som ønsker å se mer mot framtiden enn fortiden og hadde satset på den mer moderate Karrin Taylor Robson.

Japan: Kinesiske raketter truer sikkerheten

Japans statsminister Fumio Kishida fordømmer rakettutskytingen under Kinas militærøvelser ved Taiwan. Han kaller den et problem for den nasjonale sikkerheten.

Japanske myndigheter sier at fem av de kinesiske rakettene ser ut til å ha slått ned i Japans økonomiske sone, og at fire av dem kan ha blitt avfyrt over Taiwan.

Fjerdeplass og aldersrekord for Jæger

Henriette Jæger løp inn til ny norsk aldersrekord på 400 meter-finalen i U20-VM i Colombia i natt norsk tid. Tiden 52,23 ga 19-åringen fra Aremark en fjerdeplass. Britiske Yemi Mary John tok seieren med tiden 51,50.

– Jeg skal ikke klage på en fjerdeplass i VM, men man vil så klart ha en medalje når man er så nærme. Men herregud, det er ekstremt deilig å være tilbake på et bra nivå etter så mye motgang det siste året, sier Jæger til Halden Arbeiderblad.

HBO- og Discovery-tjenester slås sammen

Strømmetjenestene HBO Max og Discovery+ blir slått sammen til én. I USA skjer det neste sommer, mens Norge og resten av verden står for tur i 2024.

David Zaslav, toppsjefen i det sammenslåtte selskapet Warner Bros. Discovery, kunngjorde endringen da han la fram andrekvartalsresultatene i natt norsk tid, ifølge NBC News.

Gjøvikbanen fortsatt stengt etter brann

Gjøvikbanen er stengt mellom Jaren og Gjøvik etter at det brant ved en bro ved Eina i Vestre Toten. Bane Nor varslet i natt at det kommer en ny oppdatering om situasjonen klokka 8.

Bane Nor meldte om stengningen klokka 17.15 i går.

13 døde i brann på nattklubb i Thailand

Minst 13 mennesker mistet livet og 40 ble skadd i en brann på en nattklubb i Chonburi-provinsen i Thailand i natt, melder Reuters.

Alle de døde og tilskadekomne i brannen på nattklubben Mountain B er thailandske. Chonburi-provinsen ligger 150 kilometer sørøst for hovedstaden Bangkok.

Fire kritisk skadd av lyn ved Det hvite hus

Tilstanden er kritisk for fire mennesker som ble truffet av lyn like ved Det hvite hus i Washington.

Lynet slo ned i en park over gata fra Det hvite hus i sentrum av Washington. To menn og to kvinner fikk livstruende skader og ble kjørt til sykehus i nærheten, ifølge hovedstadens brannvesen.