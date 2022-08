Politiet sier de har vært i kontakt med Otta-siktede tre ganger tidligere

NTB

Politiet opplyser at de har vært i kontakt med mannen som er siktet for å ha drept et eldre ektepar i Otta ved tre anledninger tidligere.

– Det har vært stilt spørsmål ved om politiet har kjennskap til siktede fra tidligere. Politiet har forståelse for dette. Innlandet politidistrikt kan ikke se å ha hatt kontakt med siktede ut over ved ett tilfelle i 2005 og to tilfeller i 2006. Siktede er ikke registrert med andre straffesaker enn drapssaken han nå er siktet i, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

I samme pressemelding opplyser de at det var ekteparet Herma Gjetsund (født i 1939) og Odd Gjetsund (født i 1934) som de ble drept mandag kveld.

De to ble obdusert onsdag. Politiet har mottatt de foreløpige rapportene fra rettsmedisinerne.

– Vi går ikke inn på innholdet i disse, skriver politiet.

Venter nye avhør

Siktede ble avhørt onsdag. Politiet sier de vil vurdere fortløpende når det skal foretas ytterligere avhør.

– Det antas at det vil bli behov for flere avhør av siktede i tiden framover, skriver politiet.

De opplyser videre at påtalemyndigheten fortsatt arbeider med å oppnevne sakkyndige for å foreta rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

Knivstikking

Det var mandag kveld at politiet mottok melding om knivstikking på Otta i Sel kommune. Den siktede ringte selv inn og varslet om hendelsen, noe et vitne også gjorde. Mannen ble så pågrepet like ved åstedet der ekteparet i 80-årene ble funnet drept.

Politiet sier det fortsatt er mye etterforskning som gjenstår.

– Det er satt på det mannskap som er nødvendig for å gjennomføre en rekke etterforskningsskritt i den fasen vi nå er inne i. Vi ber fortsatt om forståelse for at vi av hensyn til etterforskningen ikke kan gå inn på detaljer fra saken, melder politiet.