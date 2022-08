Mann tiltalt for å ha drept sin far i Bergen

NTB

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha drept sin far i Loddefjord i Bergen i mars. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Mannen er også tiltalt for kroppsskade på farens kone, som var til stede under drapet.

Drapet skjedde fredag 4. mars i parkeringsanlegget ved Vestkanten kjøpesenter i Loddefjord. Dagen etter erkjente den tiltalte mannen å ha drept sin far.

Påtalemyndigheten legger ned påstand om tvungent psykisk helsevern for mannen. Mannen er tidligere domfelt, og i en dom fra 2017 står det at han gikk til behandling for alvorlig psykisk lidelse.

Faren, som var i 50-årene, ble fraktet til sykehus, hvor han døde av skadene. Sønnen ble pågrepet på stedet av en vekter umiddelbart etter hendelsen. Vekteren holdt kontroll på mannen til politiet kom til stedet.

Politiet har tidligere sagt til Bergens Tidende at drapet virket planlagt.

– Han har selv opplyst at han har fulgt etter faren bort til Vestkanten, og fulgt etter ham inne på Vestkanten, før han drepte ham, sier politiadvokat Eli Valheim.

De har ikke funnet et klart motiv for drapet.

– Det er vanskelig å si noe om. Det er ingen åpenbar konflikt, men psykisk sykdom er jo en faktor, sier Valheim.

Mannen bodde på Voss da drapet skjedde.