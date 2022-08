Savnet mann i 70-årene funnet i god behold i Femundsmarka ID: 17969368

NTB

En tysk turist i 70-årene er funnet i Femundsmarka i Røros kommune etter han gikk seg bort og måtte sove ute i voldsomt uvær.

– Politihelikopteret har funnet savnede. Mannen er i god form, melder politiet i Trøndelag på Twitter klokka 13.10.

Han blir fløyet til Røros for en helsesjekk.

Politiet fikk melding om mannen i dag klokka 9.45 fra overnattingsstedet Ljøsnåvollen seter.

– De var i telefonkontakt med ham i går og skjønte at han hadde gått seg bort. De avtalte at han skulle finne et overnattingssted og ta kontakt igjen i dag. Det har han ikke gjort, sa operasjonsleder Rune Brandmo tidligere torsdag.

Mannen hadde en presenning med seg, og Brandmo sier det var et voldsomt uvær i området i natt.

Politiet søkte med hund, helikopter og frivillige. En hytteeier observerte mannen i går kveld på en sti som tydet på at han gikk feil i en stideling.