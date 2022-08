Freya jaget person som badet i Bærum

NTB

Hvalrossen Freya har de siste dagene oppholdt seg i Bærum. Onsdag formiddag ble politiet tilkalt da hun jaget en person som badet.

– Den oppførte seg litt sint og hveste. Vi har politibåt på vei for å sørge for at badegjester holder avstand til dyret, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Hendelsen skjedde på Kadettangen i Bærum.

– Vi er også på stedet med en politipatrulje på land. Hvalrossen er nå ved stupetårnet, opplyser de.

Vektere fra Bærum kommune er på stedet for å veilede publikum, og folk anbefales å ikke bade ved Kadettangen i dag på grunn av Freya-besøket.

– Vi oppfordrer alle badegjester ved Kadettangen og Sandviksbukta til å holde avstand til hvalrossen, skriver Oslo-politiet.

De siste månedene har Freya vært både på øst- og vestsiden av Ytre Oslofjord. Hun ble observert i Kragerø 12. april, og ble for alvor kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter.

17. juli ankom hun Oslo. Der skapte hun stor ståhei da hun tilbrakte flere dager i båthavnen i Frognerkilen, hvor store mengder skuelystne møtte opp både på lands og til vanns. Fiskeridirektoratet og flere har oppfordret skuelystne til å holde god avstand til Freya for å unngå at hun blir stresset.