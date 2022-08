Oppfordrer folk til å ta grep før lynsesongen

NTB

Sensommeren er høysesong for lyn og torden, men kun 3 av 10 nordmenn sier de beskytter tingene sine når det lyner, ifølge en undersøkelse av Norstat.

– Det er for dårlig. Trekk ut støpsler og bruk eksterne ladere eller mobildata når tordenværet er på sitt verste. Det er for sent når PC-en har røket eller TV-en sier takk for seg, sier brannekspert Øystein Øren i Frende Forsikring, som bestilte undersøkelsen.

Normalt er august måneden der det meldes inn flest lynskader, og i fjor måtte forsikringsselskapene ut med over 88 millioner kroner i erstatning. Av dem gikk 53 millioner kroner til skader på hus, hytter og innbo.

I 2021 ble det registrert 235.786 lynnedslag i Norge, en økning fra året før. Hittil i år er det registrert 15.071 lynnedslag.