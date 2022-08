Høyeste passasjertall for Norwegian siden pandemien

Norwegian hadde over 2,2 millioner passasjerer i juli. Det er det høyeste tallet siden før pandemien, i en måned med flykaos og streik i flere europeiske land. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Norwegian hadde over 2,2 millioner passasjerer i juli. Det er det høyeste tallet siden før pandemien, i en måned med flykaos og streik i flere europeiske land.

– Dette har vært en god sommer for Norwegian. Vi hadde den høyeste fyllingsgraden på mange år i juli, og vi gjennomførte tett på samtlige flyginger til tross for mange og store utfordringer for flytrafikken i Europa, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

I juli var 95 prosent av flysetene til Norwegian utsolgt, det høyeste flyselskapet har hatt på mange år.

Totalt 2.206.424 passasjerer reiste med Norwegian i juli, mot 695.830 passasjerer i samme måned i fjor, et år som fremdeles i stor grad var preget av pandemien.

Juli var også måneden Norwegians største konkurrent SAS var rammet av streik. I tillegg førte bemanningsproblemer til store problemer på flere europeiske flyplasser som følge av oppsigelser under pandemien.