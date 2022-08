Professor advarer mot økte priser som følge av strømhjelp til bedriftene

Regjeringen åpner for å betale mer av strømregningen til bedrifter. Men billigere strøm til næringslivet vil øke faren for rasjonering, tror økonomiprofessor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen åpner for å betale mer av strømregningen til bedrifter. Men billigere strøm til næringslivet vil øke faren for rasjonering, tror økonomiprofessor.

– Den eneste måten å komme gjennom dette på, er å få ned forbruket blant bedrifter og forbrukerne. Da må prisene opp, sier økonomiprofessor Niels-Henrik von der Fehr ved UiO til NRK.

Onsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han vil se på flere mulige støtteordninger til små og mellomstore bedrifter i Norge. Det kan bli et problem når det er mangel på strøm i Europa, mener von der Fehr.

– Det betyr at strømforbruket blir større enn det ellers ville vært om man måtte betale den fulle prisen. Det kan i verste fall bety at det blir rasjonering til vinteren fordi vi ikke sparer like mye som vi burde gjøre når det er knapphet på strøm, sier han.

Det er fordi vannmagasinene må tappes mer enn dersom bedriftene gikk inn for å redusere strømforbruket, som igjen kan føre til dyrere strøm. Da vil vinningen gå opp i spinningen.

– Om vi hadde betalt den fulle prisen, ville vi brukt mindre og spart mer. Det ville i seg selv bidratt til at prisen blir lavere, sier von der Fehr.