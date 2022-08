Politiet vil ha rettspsykiatrisk undersøkelse av drapssiktede på Otta

Et eldre ektepar ble funnet drept i Otta mandag kveld. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

NTB

Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Otta, blir trolig avhørt onsdag. Fortsatt har ikke noe motiv pekt seg ut i saken.

Den siktede mannen har historikk fra helsevesenet, og politiet har oppnevnt sakkyndige som tirsdag gjennomførte en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse.

Politiet har ennå ikke fått innsyn i detaljene om mannens helsehistorikk. Anders Bjørnsen, siktedes forsvarer, bekrefter at mannen har hatt utfordringer knyttet til helsen.

– Det er riktig at han har en langvarig og vedvarende historikk i helsevesenet, sier Bjørnsen til TV 2.

Påtalemyndigheten skal nå ta stilling til om det skal gjøres en ordinær rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

Blir trolig avhørt onsdag

Den siktede, som er 45 år, skal etter planen avhøres onsdag.

– Planen er at de skulle starte nå på dagen. Jeg har ikke noe informasjon fra de som skal gjøre avhøret, at det ikke skjer, sier politiadvokat Julie Dalsveen til NTB litt etter klokka 13.

Hun sier det er sentralt for politiet å finne et motiv i saken.

– Det har ikke pekt seg ut noe særskilt motiv i saken per nå, sier hun.

Det var mandag kveld politiet mottok melding om knivstikking på Otta i Sel kommune. Den siktede ringte selv inn og varslet om hendelsen, noe et vitne også gjorde. Mannen ble så pågrepet like ved åstedet der ekteparet i 80-årene ble funnet drept.

Så langt politiet vet, var det ikke en relasjon mellom det drepte ekteparet utover at de bodde i samme nabolag.

Vil snakke med vitner

Forsvarer Anders Bjørnsen sier de er i dialog med politiet om avhør.

– Men det er politiet som styrer avhør, sier han.

Politisperringene på åstedet ble fjernet tirsdag kveld. Onsdag arbeider politiet med å innhente vitneopplysninger.

– Vi har bedt om at vitner som har opplysninger, melder seg. Vi ber også om at personer som har informasjon med relevant for saken, tar kontakt, sier Dalsveen.

Obduksjon av de drepte vil bli gjort onsdag.

– Stor sorg

Tingretten har oppnevnt advokat Øystein Skurdal som bistandsadvokat for de pårørende. Han sier til VG at de pårørende går gjennom en vanskelig tid.

– De har mottatt budskapet om dette med sjokk og stor sorg. Vi har ikke kommet noe lengre enn det nå.

Sel kommune har sendt varsel til Helsetilsynet i forbindelse med saken.

Det melder NRK og VG, som skriver at Helsetilsynet ennå ikke har besluttet hvordan saken vil bli fulgt opp.

Politiet skrev onsdag i en pressemelding at mannen som er siktet for drapene, har en historikk i helsevesenet. De vil ha en rettspsykiatrisk vurdering av mannen.