Presset Støre vil se på nye strømløsninger – opposisjonen ber om mer

– Det er viktig at vi stiller krav til strømselskapene om at de prioriterer å fylle opp vannmagasinene slik at vi har sikkerhet for tiden som kommer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Regjeringen hevder å ta næringslivets strømutfordringer på alvor og ser på flere mulige støtteordninger. Opposisjonen mener regjeringen står på bakbeina.

– Vi er i en situasjon som er ganske ekstrem, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 , og legger til:

– Vi ser på ordninger for de delene av næringslivet som nå har særlig behov.

Det var blant kravene Arbeiderparti-lederen fikk fra sine egne ordførere i tirsdagens krisemøte om strøm: Målrettede tiltak mot bedrifter og industri.

Sikre nok kraft

– Veldig mange bedrifter har langsiktige kraftkontrakter som har prisnivåer som vi kjenner. Men andre har ikke det, og det må vi se på, sier Støre til VGTV.

Han sier at makspris på strøm er oppe til vurdering, men understreker at det er fyllingsgradene i vannmagasinene som må opp.

– Det er viktig at vi stiller krav til strømselskapene om at de prioriterer å fylle opp vannmagasinene slik at vi har sikkerhet for tiden som kommer, sier han.

Mer konkret enn at tiltakene kommer til høsten, vil ikke statsministeren være.

– De kan komme før, men det er viktig at tiltakene er treffsikre og at de ikke har negative konsekvenser på andre siden, legger Støre til.

KrF vil ha eksportstopp

Flere partier har de siste dagene gått ut og krevd handling fra regjeringen.

KrF-leder Olaug Bollestad tar til orde for eksportstopp av strøm.

– Dette har gått altfor langt. KrF vil ha en stopp av eksport fram til vi har fylt opp vannmagasinene til et forsvarlig nivå. Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå at strømregningen i vinter ikke når nye rekorder, sier hun til NTB.

Høyre krever også nye tiltak, men avviser tiltak som makspris og eksport på strøm. Årsaken er at de mener det vil forverre situasjonen ytterligere.

– Handlingslammet

SV, Rødt og Fremskrittspartiet på sin side, støtter en hasteinnkallelse av Stortinget. Presidentskapet skal avgjøre dette mandag 8. august.

– Regjeringen har nok en gang vist at de er totalt handlingslammet når de skal håndtere kriser, og derfor må Stortinget gripe inn igjen, sier andre nestleder Bård Hoksrud i Frps stortingsgruppe.

– Dessverre har Høyre sagt at det er uaktuelt å støtte makspris og avgrense strømeksporten, så vi er avhengig av at regjeringspartiene snur for å få flertall, sier Hoksrud.

Også i LO og grasrota i Senterpartiet og Arbeiderpartiet murres det. Sp-veteran Per Olaf Lundteigen ba tirsdag om grep fra regjeringen innen mandag.