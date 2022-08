Solberg vil vinne kommunevalget neste år – starter valgkampen allerede nå

NTB

Over ett år før neste kommune- og fylkestingsvalg går av stabelen, setter Erna Solberg seg i Høyre-bussen for å drive valgkamp i alle landets valgkretser.

– Kommunevalget får ofte for lite oppmerksomhet, det drukner i rikspolitikken. Vi trenger å få fart på valgkampen og diskutere sakene.

Slik forklarer Solberg selv den tidlige valgkampstarten. Onsdag morgen satte hun seg i den nye – og noe mindre – Høyre-bussen, prydet med bilde av henne selv med V-tegn og lilla solbriller. Utenfor sto en heiagjeng fra Unge Høyre som var møtt fram for å ønske lykke til på ferden.

Den første turen går fra Oslo til Kristiansand, med nærmere 20 stoppesteder på veien. Ytterligere to turneer følger hakk i hæl; i løpet av de neste ukene skal Høyres ledelse besøke alle de 19 valgkretsene i Norge.

Gjenerobre ordførere

Solberg har lenge hatt et klart mål i siktet: Å gjenerobre de 39 ordførerne som Høyre tapte i forrige kommunevalg og sikre partiet det ærefulle vervet især i de store byene.

– Målet er å doble antall ordførere. Det krever to ting, at vi gjør et godt valg, men også at vi klarer å samarbeide med andre partier, sier hun.

Foreløpig skinner sola over Høyre, som siden desember i fjor har vært landets største parti. Måned for måned har partiet økt forspranget til Arbeiderpartiet. På snittmålingene for juli snuste Høyre på 30-tallet med 29,2 prosent oppslutning, mens Ap fikk 21,3.

Men Solberg er ikke redd for å nå formtoppen for tidlig.

– Det skal hardt arbeid til for å holde på denne typen oppslutning, det er vi forberedt på. Men vi må være til stede og snakke om våre saker, sier Solberg, som trekker fram skolepolitikk som et av Høyres kjernesaker.

Innspill og bråk

Andre kjente Høyre-saker, som å få flere i jobb, eldreomsorg, fritt behandlingsvalg, mangelen på arbeidskraft og behovet for nye og tryggere veier, blir blant temaene i møtene.

På veien skal Solberg møte folk, bedrifter og samfunnsaktører for å se og lære og få innspill.

– Jeg ønsker å vite hva folk synes er viktigst i sin hverdag. Så ønsker jeg å få gode ideer fra folk i næringslivet og i kommunene, sier hun.

Også bråket rundt oppsplittingen av storkommunen Kristiansand, som Søgne vil ut av med Ap-Sp-regjeringens velsignelse, står på programmet.

– Utgangspunktet vårt er at vi er uenige i at det skal tas en ny runde på dette. Her kommer vi til å gi støtte til Høyre lokalt, sier Solberg.