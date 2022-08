NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 3. august.

Utviklingen i boligprisene i juli blir kjent

Eiendom Norge legger fram sine månedlige tall for boligprisutviklingen i Norge under en pressekonferanse i Oslo. Etter et relativt sterkt forår, er det ventet en mer moderat utvikling denne sommermåneden.

NVE orienterer om kraftsituasjonen

Norges vassdrags- og energidirektorat kommer med sin magasinstatistikk klokka 13 og en rapport om kraftsituasjonen en time senere. I forrige uke viste statistikken fra direktoratet at kraftmagasinene holdt historisk lave nivåer, mens krafteksporten skjøt i været.

Høyre på valgkampturné

Høyre-leder Erna Solberg og den nye Høyre-bussen legger ut på den første av det som blir flere turneer denne sensommeren. Fram til lørdag skal hun besøke Lier, Drammen, Holmestrand, Horten, Åsgårdstrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Arendal, Unge Høyres sommerleir på Hove, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Mandal og Lyngdal.

Statsministeren til Norway Cup

Statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo, blant annet for å spille i kjendiskampen Verdikampen. Også X-games- og OL-vinner Birk Ruud og tiktoker og Rosenborg-spiller Emilie Lein deltar, sammen med blant andre Marte Bratberg, Atle Pettersen og Sebastian Zalo. Støre skal også møte det ukrainske fotballaget som deltar i barne- og ungdomsturneringen, samt holde appell.

Opec+-møte



I dag blir det klart om oljelandene i Opec+ har latt seg overtale av Vesten til å fortsette å øke oljeproduksjonen. På en videokonferanse skal det utvidede oljekartellet drøfte veien videre. I tråd med vedtatte planer er oljeproduksjonen gradvis økt, og landenes produksjonskvoter er nå på samme nivå som før pandemien. Men Opec+ klarer ikke å fylle kvotene, og oljeprisen har skutt i været som følge av Ukraina-krigen.

Rulleskiløp i Ryfylke

Lysebotn opp går av stabelen under første dag av Blinkfestivalen i Rogaland. Festivalen fortsetter med ulike øvelser i skiskyting og langrenn flere steder i området fram til lørdag.

Bodø/Glimt får litauisk besøk

I den tredje runden av kvalifiseringen til mesterligaen i fotball for menn møtes Bodø/Glimt og Zalgiris Vilnius fra Litauen på Aspmyra stadion. Returkampen spilles i neste uke. Vinneren sammenlagt går til fjerde og siste kvalifiseringsrunde.