Skipsnæringen ber om klimapakke fra regjeringen

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under spørretimen i Stortinget tidligere i år.

NTB

Norske rederier ligger langt etter skjemaet for å nå målet om en halvering av utslippene innen 2030. Havministeren lover et samarbeid for å komme i mål.