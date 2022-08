NTB

Det er sendt ut gult farevarsel for lyn onsdag. Tordenværet starter på Nordmøre og i Trøndelag og vil deretter flytte seg nordover til Nordland.

Varslingstjenesten Varsom skriver at det er meldt lokalt kraftige regnbyger på Nordmøre, i Trøndelag og i Nordland. Det er fare for skade på objekter som følge av lynnedslag. Strømforsyningen og TV- og internettdekningen kan bli påvirket. Det er også fare for branner som følge av lynnedslagene.

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar eller lyn.met.no. Koble fra elektriske apparater. Tilpass farten etter kjøreforholdene. Søk ly. Unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bade, er rådet til befolkningen.

Det er ventet store lokale forskjeller i intensiteten i tordenværet.