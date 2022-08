Jotun forlater Russland

NTB

Som en følge av nedstengningen av fabrikken i Russland 3. mars i år, har Jotun solgt sine aksjer i det heleide datterselskapet Jotun Paints LLC.

Det skriver Jotun i en pressemelding.

Fra 2. august overtar det russiske industrikonsernet Atomstroykomplex virksomheten, de ansatte og eiendeler som tidligere var en del av Jotun.

– Våre ansatte har vært vår hovedprioritet, og flere alternativer har blitt evaluert de seneste månedene. Vi synes det er leit at konklusjonen ble å selge selskapet. Vi tror vi har funnet en god løsning for våre ansatte under eierskap av Atomstroykomplex, sier Jotuns konsernsjef Morten Fon.