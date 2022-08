NTB

I morgentimene tirsdag ble det meldt om en brann i en kaffetrakter i en turbuss ved Nygjerdet i Gloppen i Vestland. Sjåføren har slukket brannen.

Det skrev Vest politidistrikt på Twitter klokken 09.11 tirsdag.

Det er ikke meldt om noen skadde, men noen av passasjerene har pustet inn røyk.

110 Vest skriver på Twitter at alle er ute av kjøretøyet, og at ti personer er sendt til legevakt for helsetilsyn.