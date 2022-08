Avmakt og tomhet etter dobbeltdrapet på Otta – siktede fengsles tirsdag

To personer ble funnet drept i et boligkompleks på Otta mandag. Mannen som er pågrepet og siktet, ringte selv nødetatene om hendelsen. Foto: Bjørn Brandt / GD / NTB

NTB

Det er en følelse av avmakt og tomhet på Otta etter dobbeltdrapet mandag. Politiet vil tirsdag be om at den drapssiktede mannen blir varetektsfengslet.

Mannen er foreløpig ikke blitt avhørt og ivaretas av helsevesenet. Han ringte selv inn og varslet om at noen var blitt knivstukket og ble så pågrepet like ved åstedet. Der ble det funnet to døde personer.

Politiet vil foreløpig ikke gi mange opplysninger om drapssaken. Verken kjønn og alder på de drepte, eller om de hadde en relasjon til mannen som er pågrepet, ønsker politiet å svare på nå.

– Siktede ivaretas av helsevesenet. Vi må få avklart når det er aktuelt å iverksette et avhør. Vi ønsker selvsagt å få til det så snart det lar seg gjøre, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det er ikke klart hvordan mannen vil stille seg til spørsmålet om varetektsfengsling. Hans forsvarer Anders Bjørnsen sa tidligere tirsdag til NTB at han håper å få avklart dette i løpet av kort tid.

– Jeg møtte klienten i går kveld, det var en kar som ikke hadde det så veldig bra. Vi har ikke diskutert skyldspørsmålet eller noe sånt, sier Bjørnsen.

Bykirka åpnet dørene

Bykirka på Otta har åpnet sine dører for alle dem som måtte ha behov for noen å snakke med etter dobbeltdrapet mandag. Det er også der det blir avholdt en egen gudstjeneste klokka 19 tirsdag, opplyser ordfører i Sel, Pål Ellingsbø.

– Min oppfatning er at det er en slags følelse av avmakt og tomhet i dag over at slike ting kan skje i kommunen. Det skaper jo uro i et lite lokalsamfunn, så vi må jobbe med å gjenopprette den roen og tilliten i samfunnet som vi har. Nå må vi stå sammen og komme oss gjennom dette, sier Ellingsbø til NTB.

– Kommunens kriseteam er fortsatt operativt og driver med bistand til politiets arbeid og ivaretakelse av berørte personer i hendelsen. Kommunen stiller ressurser tilgjengelig der politiet ser behov for det, og gir støtte til egne innbyggere som har behov for det, sier ordføreren.

Siktede og vitne varslet politiet

I tillegg til den siktede mannen, ringte også et vitne inn til politiet og fortalte at noen hadde blitt knivstukket.



Politiet ønsker ikke å svare på spørsmål om hvem denne personen var, eller om det var flere personer i boligen da drapene skjedde.

Dalsveen vil heller ikke svare på om politiet har kontroll på et mulig drapsvåpen.

– Vi har bistand fra Kripos og fortsetter arbeidet på åstedet. Så fortsetter vi også med avhør av vitner og andre sentrale personer som vi ønsker å avhøre, sier Dalsveen.

– Det er for tidlig å gå inn på detaljer i etterforskningen når det gjelder hvem som har sett hva, sier politiadvokaten.

Ble pågrepet ved åstedet

Politiet opplyser at operasjonssentralen på Hamar mottok to meldinger om knivstikking i 18.10-tida. Politiet ankom åstedet klokka 18.24 og pågrep den siktede mannen i nærheten av åstedet.

– Ut fra opplysninger på stedet ble det funnet to døde personer i en leilighet, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet gjorde også søk etter andre personer som kunne være skadd, uten at det ble gjort noen funn.

Det vil bli oppnevnt en bistandsadvokat for de pårørende og politiet har også oppnevnt en pårørendekontakt.