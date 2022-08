Forsvarer om drapssiktede på Otta: – Har det ikke så veldig bra

To personer ble funnet drept i et boligkompleks på Otta mandag. Gjerningsmannen ringte selv nødetatene om hendelsen. Foto: Bjørn Brandt / GD / NTB Les mer Lukk

NTB

Forsvareren til mannen som er siktet for å ha drept to personer på Otta, sier at han foreløpig ikke har fått diskutert skyldspørsmål med sin klient.