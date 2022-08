Høyre vil la ungdom under 18 år jobbe til midnatt – Arbeiderpartiet er uenig

Uterestauranten Lektern på Aker Brygge, her med Rådhuskaia og Oslo rådhus i bakgrunn. Høyre og Arbeiderpartiet er uenig om ungdom under 18 år i sommerjobb kan jobbe fram til midnatt. Foto: Erlend Aas / NTB

NTB

Etter dagens regelverk kan ikke ungdom under 18 år jobbe etter klokken 23.00. Høyre og Arbeiderpartiet er uenig om de skal få jobbe til midnatt.

Det skriver NRK.

Høyre foreslår at ungdom i alderen 15 til 18 år i sommerjobb kan jobbe fram til midnatt.

– I dag må de slutte klokka 23, og det gir ingen mening. Særlig med tanke på at bedriftene våre trenger arbeidskraft mer enn aldri før, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim til NRK.

Trine Lise Sundnes i Arbeiderpartiets stortingsgruppe støtter ikke Høyre sitt forslag.

– Dette synes jeg er en usedvanlig dårlig idé. Arbeidstid for barn og unge under 18 år er satt for at arbeidet ikke skal hindre skolegang, sier Sundnes.