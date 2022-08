NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 2. august.

Nancy Pelosi ventes å besøke Taiwan

Nancy Pelosi, speaker i Representantens hus, er for tiden på en rundreise i Asia. Ifølge hennes offisielle program skal hun ikke til Taiwan, men amerikanske og taiwanske kilder sier at hun ventes å ankomme øya i dag. Kina har advart sterkt mot et slik besøk.

Nominasjonsvalg i seks amerikanske delstater

Demokratene og Republikanerne holder nominasjonsvalg i seks delstater foran høstens mellomvalg. De seks delstatene er Arizona, Kansas, Michigan, Missouri, Ohio og Washington.

Fiskeriministeren er i Bergen

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er i Bergen, og han besøker blant annet blant annet Odfjell, Wista, Corvus og Grieg Maritim.

Fotballtrekninger i Nyon

I dag blir oppsettet i fjerde kvalifiseringsrunde i mesterligaen, europaligaen og conferenceligaen klart. Trekningene foregår i hovedkvarteret til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i Nyon i Sveits. Bodø/Glimt møter Zalgiris Vilnius i tredje runde i mesterligaen og er favoritt til å ta seg videre. Molde, Lillestrøm og Viking kjemper om avansement i conferenceligaen.