NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Al-Qaida-leder drept i droneangrep

President Joe Biden bekreftet i natt norsk tid at al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et droneangrep i Kabul. En amerikansk tjenestemann sa at al-Zawahri ble drept av to Hellfire-raketter avfyrt av en drone mot balkongen til et hus i sentrum av Kabul tidlig søndag morgen, og at ingen andre ble drept.

– Rettferdigheten har skjedd fyldest, og denne terroristlederen lever ikke mer, sa Biden i en TV-sendt tale fra Det hvite hus.

Kripos har ankommet Otta

Etterforskere fra Kripos ankom rett før midnatt Otta i Gudbrandsdalen, ifølge Dagbladet. Lokalt politiet har bedt om bistand i forbindelse med drapet på to personer i går. Det var den antatte gjerningsmannen selv som varslet politiet.

– Klienten min har det ikke bra nå, sa den siktedes forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, i natt.

Fare for mer regn og flom i Kentucky

Flommen i Kentucky har krevd 37 liv, og hundrevis er fortsatt ikke gjort rede for, sier guvernør Andrew Beshear.

Ifølge Beshear fryktes det at tallet på omkomne etter forrige ukes uvær vil stige ytterligere, og det er også meldt om mer regn og fare for mer flom i fjellområdet Appalachene. Områdene som er rammet, er blant USAs fattigste, og hele småsamfunn i Appalachene er skylt bort av elver og bekker som har gått over sine bredder.

Liz Truss får støtte fra flere regjeringsmedlemmer

Liz Truss kan notere seg ytterligere støtte fra regjeringsmedlemmer i sin kamp mot Rishi Sunak om å bli de konservatives nye leder.

Samme dag som det konservative partiets 200.000 medlemmer startet avstemningen om ny partileder etter Boris Johnson, fikk Truss støtte fra handelsminister Penny Mordaunt, som ble slått ut i den siste runden av parlamentsgruppens avstemninger.

Mann med pistol pågrepet på Romerike

En mann i 20-årene er pågrepet etter at han skal ha vist fram en pistol på Kjeller i Lillestrøm kommune. Pågripelsen skjedde klokka 23.07.

– Mannen i 20-årene fra Oslo ble raskt tatt kontroll på, og det ble gjort funn av en pistol, opplyser operasjonssentralen i Øst politidistrikt.