To personer drept i leilighet på Otta

To personer ble funnet drept i et boligkompleks på Otta mandag. Gjerningsmannen ringte selv nødetatene om hendelsen. Foto: Bjørn Brandt / GD / NTB Les mer Lukk

NTB

Kripos er på plass for å bistå i etterforskningen etter at to personer ble funnet drept etter en angivelig knivhendelse på Otta i Sel i Gudbrandsdalen.