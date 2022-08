Har oppdaget flere senfølger etter coronasmitte: Hårtap og potensproblemer

Studien fant ut at de vanligste symptomene er tap av lukt, kortpustethet og brystsmerter, men at det også inkluderer hukommelsestap, erektil dysfunksjon, hallusinasjoner, manglende evne til å utføre kjente bevegelser eller kommandoer, tarminkontinens og hevelse i lemmen. Også hårtap er en av senfølgene etter coronasmitte, viser ny forskning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Det har vært mye snakk om diverse senfølger etter å ha vært coronasmittet. Nå har britiske forskere funnet ytterligere to symptomer som kan legges til på listen: Hårtap og potensproblemer.

Den nye forskningen er presentert av nature.com.

Studien fant ut at de vanligste symptomene er tap av lukt, kortpustethet og brystsmerter, men at det også inkluderer hukommelsestap, erektil dysfunksjon, hallusinasjoner, manglende evne til å utføre kjente bevegelser eller kommandoer, tarminkontinens og hevelse i lemmer.

Nye funn kan bli avgjørende i behandling av long-covid

Seniorforfatter dr. Shamil Haroon er førsteamanuensis i folkehelse ved University of Birmingham. Han understreker ovenfor Independent at det er et bredt symptommønster etter coronasmitten:

– Symptomene vi identifiserte bør hjelpe klinikere og kliniske utviklere med å forbedre vurderingen av pasienter med langsiktige effekter av Covid-19, og deretter vurdere hvordan denne symptombyrden best kan håndteres.

– Symptomene på lang coronasmitte er ekstremt brede

Rundt 3,1 prosent av den britiske befolkningen lider av symptomer som vedvarer i mer enn fire uker etter å ha fått påvist coronasmitte, det skriver Independent.

– Denne forskningen validerer hva pasienter har fortalt klinikere og beslutningstakere gjennom hele pandemien, nemlig at symptomene på lang coronasmitte er ekstremt brede og ikke fullt ut kan redegjøres av andre faktorer, for eksempel livsstilsrisikofaktorer eller kroniske helsetilstander, sier dr. Shamil Haroon.

Større risiko for enkelte grupper



Studien antyder også at kvinner, yngre mennesker og de som tilhører en svart, blandet rase eller annen etnisk gruppe, har større risiko for å utvikle lengre coronasmitte.

I tillegg var de med fattigere bakgrunn, røykere og personer som er overvektige eller overvektige, så vel som de med et bredt spekter av helsetilstander, mer sannsynlig å rapportere vedvarende symptomer etter å ha vært smittet.

Forskere har funnet tre typer «long covid»

Ifølge britiske forskere finnes det tre typer «long covid» med hver sine symptomer. Symptomene har sammenheng med virusvarianten man ble smittet av, skriver Irish Examiner.com.

De som ble smittet av alfa- og deltavariantene av corona, har hatt symptomer som tretthet, hjernetåke og hodepine. De som ble smittet i pandemiens startfase har ofte symptomer knyttet til kortpustethet og brystsmerter. En siste gruppe har en rekke ulike plager, blant annet hjerteklapp, muskelsmerter, forandring i hår og hud, refererer NTB fra den nye studien.

Symptomene kan være fremtredende i alle typer «long covid», påpeker forskerne. Claire Steves ved King's College London sier at funnene er viktige for å gi god behandling til pasienter.

– Disse dataene viser tydelig at postkorona-sykdom ikke bare er én tilstand, men virker til å ha flere undertyper, sier Steves.