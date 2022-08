Dobbel dose teknisk trøbbel for flypassasjerer fra Bergen

– Det er nesten ikke til å tro, men vi får vite at erstatningsflyet til Palma har en teknisk årsak til at det ikke kan fly i kveld, skriver Ving Norge-sjef Marie-Anne Zachrisson, som har forståelse for at de reisende er både opprørt og lei. Les mer Lukk

NTB

To ganger på to døgn måtte reisende fra Bergen lufthavn til Mallorca innse at tekniske problemer med flyene hindret dem i å komme av gårde på ferie.