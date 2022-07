Mange trafikkulykker søndag – to personer har omkommet

NTB

To personer omkom i trafikken søndag. Siste dag i fellesferien har vært preget av flere alvorlige trafikkulykker og lange køer mange steder.

En motorsyklist omkom da motorsykkelen og en bil kolliderte på E39 ved Skogsfjorden vest for Mandal i Lindesnes kommune.

Veien ble stengt, og Vegtrafikksentralen iverksatte omkjøring.

Kjedekollisjon i Holmestrand

Samme politidistrikt skriver på Twitter at det meldes fra patruljene ute i distriktet om at regnet i området gjør det veldig glatt på asfalten.

– Bilene anbefales om å avpasse farten, skrive politiet.

Vegtrafikksentralen sør meldte allerede tidlig søndag at det var ventet mye trafikk i løpet av dagen. Spesielt i retning nordover på E18, men også på E16 og fra fjellene. Dagen marker samtidig avslutningen på sommerferien for mange.

I 15-tiden søndag sørget en kjedekollisjon på E18 i Holmestrand for svært lange køer. Tre biler var involvert i kollisjonen som skjedde i nordgående løp, men ingen personer ble alvorlig skadd.

I 16-tiden kunne Vegtrafikksentralen opplyse at bilene var fjernet, og at det var åpnet opp for normal trafikk igjen.

En person omkom i Larvik

I samme tidsrom kolliderte en personbil og en traktor på Østsidevegen i Lardal i Larvik. Føreren av personbilen omkom i ulykken.

– Veien er helt sperret og vil være det en god stund framover, opplyste politiet i 16.30-tiden.

Trafikale problemer oppsto også på E6 ved Rygge da to biler kolliderte i nordgående løp nord for Rygge flyplass. Kort tid senere kunne imidlertid politiet opplyse av bilene var kjørbare, og at de ble eskortert vekk fra motorveien. Trafikken begynte å flyte kort tid etterpå.