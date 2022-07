Mann kjørt i arresten etter å ha truet med våpenkopi i Oslo

NTB

En mann er kjørt i arresten etter å ha truet en annen person med en våpenkopi i Brugata i Oslo sentrum søndag.

Politiet fikk rask kontroll på vedkommende, skriver de på Twitter.

Til VG opplyser operasjonsleder Marita Aune at det under ransaking ble funnet et våpen i bukselinningen på personen, som antas å være et softgun.

Ingen personer ble skadd i hendelsen, som skjedde utendørs. Mannen skal også tidligere søndag ha blitt bortvist fra Oslo sentrum.