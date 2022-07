NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 31. juli.

Fire reddet opp av sjøen etter grunnstøting

En redningsaksjon ble satt i gang for å redde opp fire personer som havnet i vannet etter at en båt gikk på grunn og sank ved Landøya i Asker. Politiet meldte om ulykken ved 2.30-tiden.

– Vi hadde kontakt med en person om bord og hadde en dialog mens båten sank under dem. Alle var fortsatt flytende da brannbåt og redningsskøyte kom fram, og klokken 2.45 var de hentet opp og på vei mot land, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB. Der fikk de tilsyn av helsepersonell.

Russland ber om gransking av fengselsangrep

Det russiske forsvarsdepartementet sier de vil invitere uavhengige granskere fra FN og Røde Kors til å granske angrepet på fengselet i Olenivka, melder det statlige nyhetsbyrået Tass. Russland og Ukraina skylder på hverandre for angrepet, som skal ha kostet 52 ukrainske krigsfanger livet. FN krever også at angrepet granske, og Ukrainas menneskerettskommissær Dmytro Lubinets sier internasjonale eksperter bør undersøke hendelsen.

To redningsaksjoner med helikopter

Redningshelikopter måtte settes inn to ganger for å hjelpe folk som sto fast i fjellet i Møre og Romsdal natt til søndag. Det første oppdraget kom ved Store Venjetind i Rauma, der to klatrere meldte at de sto fast på rundt 1.500 meters høyde. De ble hentet ut rundt klokken 2.20. Deretter fløy helikopteret til Sunndalen, der et turfølge på fire sto fast i bratt terreng. Litt før klokken 5 var alle fire hentet ut. Politiet opplyser at de er i god form.

En halv million underskrifter for demokrati

En halv million brasilianere har sluttet seg til en underskriftskampanje for «beskytte demokratiet» i landet, som svar på president Jair Bolsonaros politikk. Oppropet nevner riktignok ikke Bolsonaro direkte, men det er liten tvil om at det knyttes til presidentens angrep på offentlige institusjoner og valgsystemet i landet.

Én vinner vant 13 milliarder i USA

En enkelt kupong, solgt i en Chicago-forstad, hadde alle tallene riktig i den amerikanske lottotrekningen Mega Millions og kan dermed håve inn førstepremien på 1,34 milliarder dollar. For å kunne gjøre krav på hele potten, må vinneren velge å få den utbetalt over 29 år. De fleste velger heller å få alle pengene på en gang. I så fall blir gevinsten «bare» 781 millioner dollar eller 7,56 milliarder norske kroner.