Mann i 20-årene påført skuddskader i voldshendelse på Grünerløkka fredag

NTB

Mannen som ble alvorlig skadd i en voldshendelse på Grünerløkka natt til fredag, ble påført skuddskader, opplyser politiet.

– Fornærmede er en mann i 20-årene. Han er påført skuddskader, men er bevisst. Han er foreløpig ikke avhørt. Hva som er årsaken til hendelsen, hvem som står bak ugjerningen og eventuell relasjon, er en del av etterforskningen som pågår nå, skriver politiadvokat Aase Schartum-Hansen i Oslo politidistrikt i en epost til Avisa Oslo lørdag ettermiddag.

En person skal ha blitt tatt med inn til arresten etter hendelsen.

– Personen som ble innbrakt til arresten, ble undersøkt med tanke på om han hadde noe med hendelsen å gjøre, dette er fortsatt under etterforskning, opplyser Schartum-Hansen.

Det var natt til fredag at en mann ble alvorlig skadd etter en voldshendelse på Grünerløkka. Tidligere opplyste politiet at fornærmede hadde blitt påført stikkskader. I 12-tiden fredag fikk politiet informasjon om at skadene muligens var en følge av at skytevåpen var avfyrt. Oslo politidistrikt kunne også fredag bekrefte at hendelsen etterforskes som drapsforsøk.