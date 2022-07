Fugleinfluensa påvist hos rev

NTB

Før første gang er fugleinfluensa påvist hos rødrev i Norge. Denne sommeren har fugleinfluensa blitt påvist hos mange fugler langs hele kysten.

– Dette er første gang det oppdages høypatogen fugleinfluensa hos rev i Norge, men vi er kjent med slike funn både i Sverige og Finland, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, i en pressemelding.

Det var tidligere i juni at Mattilsynet ble varslet om to syke revevalper av viltnemnda i Stad kommune. To av valpene ble avlivet, og prøver ble sendt til analyse. I tillegg ble det tatt prøver av en rev funnet i Kinn kommune.

Veterinærinstituttet har nå påvist høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1) hos begge.

Fugleinfluensa kan potensielt smitte til flere dyrearter, men det er svært sjelden det smitter fra fugl til menneske. Som et føre-var-prinsipp ber Mattilsynet likevel alle om å ta noen forholdsregler.

– Vi ber alle om å la syke og døde fugler være i fred. Hvis du finner syke eller døde fugler, ber vi deg om å varsle Mattilsynet, slik at vi kan vurdere om vi skal rykke ut for å ta prøver, sier Jahr.

Det er lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet av dette viruset, ifølge Mattilsynet.