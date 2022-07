Økt salg av dyre boliger i år

NTB

Så langt i år er det omsatt fire prosent flere boliger fra 15 millioner og oppover, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Prognosesenteret.

Fjoråret endte med rekordmange boligomsetninger fra 15 millioner kroner og oppover. Den trenden ser ut til å fortsette i 2022.

– Dyre helårsboliger selger fortsatt godt til tross for betydelig nedgang i antall omsetninger i markedet for øvrig. Det er ganske stabil etterspørsel i dette segmentet, sier senioranalytiker i Prognosesenteret Carl Mathisen til Dagens Næringsliv.

Privatmegleren, som oppgir at det har en markedsandel på 40 prosent i dette segmentet, har en oppgang på 14 prosent i første halvår for boligomsetninger over 15 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Jeg synes det er overraskende at vi ser en så sterk utvikling fortsatt blant de dyreste boligene, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

Meier påpeker at de som har kapital til å kjøpe de dyreste boligene, trolig er mindre rentesensitive.