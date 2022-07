Askim-dødsfallet: Den avdøde kvinnens blod funnet i veibanen

Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil ved fylkesvei 115 i Askim, ble i forrige uke varetektsfengslet i to uker. Foto: Freddie Larsen / NTB

NTB

Tirsdag 19. juli ble en kvinne funnet død i en bil i Askim. Politiet har nå fått bekreftet at det er fornærmedes blod som er funnet i veibanen på riksvei 115 ved Garsvik i Aurskog-Høland.

– Vi mener dette da bekrefter politiets teori om at dette er stedet der fornærmede er påført de påviste skadene, sier politiadvokat Guro Holm Hansen i en pressemelding.

En kvinne i 40-årene ble i forrige uke funnet med livstruende skader i Askim. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men kvinnens liv sto ikke til å redde. En mann i 50-årene er siktet for uaktsomt drap og ble i forrige uke varetektsfengslet i to uker.

I fengslingsmøtet forklarte han imidlertid at det hele var en ulykke og at kvinnen hoppet ut av bilen i svært høy fart. Han erkjenner ikke straffskyld.

I mai i år ble mannen dømt for brudd på besøksforbudet han var ilagt mot kvinnen. Mannen har i avhør sagt at han og kvinnen var kjærester. Tidligere rettskjennelser viser at de to har hatt et vanskelig forhold.