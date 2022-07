Apekopper påvist i Indre Østfold

En mann har fått påvist apekopper i Indre Østfold. Hittil er det meldt inn 51 smittetilfeller av apekopper i Norge. Foto: NIAID via AP / NTB

NTB

En mann har fått påvist apekopper i Indre Østfold. Hittil er det meldt inn 51 smittetilfeller i Norge, ifølge Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

– Det er en voksen mann. Det ble ingen videre smitte, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal i Indre Østfold kommune til Smaalenenes Avis.

Mannen ble smittet i juni, ifølge kommuneoverlegen.

– Det tok litt tid før vedkommende ble varslet fordi han var nærkontakt. Så begynte han å føle seg syk, sier hun.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte nylig virussykdommen en global helsetrussel. FHI vurderer derimot at en epidemi av apekopper i Norge ikke er veldig sannsynlig.

– Det er ikke sånn at du står intetanende på butikken, også hopper det en apekopp på deg, men det kan være greit å holde avstand til folk du ikke er tett på vanligvis, legger Kvaal til.

WHO anbefaler særlig at menn, som har sex med andre menn, reduserer antall sexpartnere for å unngå apekoppesmitte.