NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 29. juli.

Rapport: Frontex dekket over folkerettsbrudd

EUs grensebyrå Frontex dekket rutinemessig over at Hellas presset migranter tilbake og hindret dem i å komme i land etter å ha krysset Egeerhavet, ifølge en lekket granskingsrapport fra EUs antikorrupsjonsmyndighet Olaf.

– I stedet for å hindre at folk ble presset tilbake, har Frontex-sjefen og hans folk dekket over at det skjedde, og de har løyet for EU-parlamentet, skriver Der Spiegel, som har sett rapporten.

USA fordømmer Orbans raseuttalelse

USA sier den ungarske statsministerens advarsel mot å skape «raseblandede folk» er uakseptabel. USAs spesialutsending mot antisemittisme Deborah Lipstadt sier hun er rystet over Viktor Orbans «bruk av en retorikk som åpenbart minner om nazistisk raseideologi».

FN forlenger Libya-oppdrag

FNs sikkerhetsråd forlenger organisasjonens politiske oppdrag i Libya med tre måneder. Russland, som er ett av rådets fem faste medlemmer, insisterte på den korte utvidelsen, i stedet for å fornye mandatet for et år.

Drapsdømt mann henrettet i USA

En mann som var dømt for å ha drept ekskjæresten sin i1994, er henrettet i Alabama, til tross for at offerets døtre sier de har tilgitt ham og ba om at han skulle få leve. Joe Nathan James junior ble erklært død torsdag kveld etter å ha blitt henrettet med en giftsprøyte.

Mann alvorlig skadd i voldshendelse i Oslo

En mann er alvorlig skadd etter å ha blitt påført stikkskader i en voldshendelse i parken Birkelunden på Grünerløkka i Oslo. Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen i saken og ber om tips fra publikum som var i området klokken 03.35.