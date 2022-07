Uroen på Sri Lanka rammer norsk offshoreselskap

NTB

Offshoreselskapet Edda Wind kansellerer kontrakten på to fartøy med verftet Colombo Dockyard på Sri Lanka. Årsaken er den politiske uroen på øystaten.

Edda Wind opplyste om hevingen av kontrakten i en børsmelding torsdag.

– Erkjennelsen er vel at enten vil båtene bli levert veldig sent, eller så var alternativet å diskutere oss fram til en løsning og skilles som venner. Det er det siste vi har landet på, sier Edda Wind-sjef Kenneth Walland til E24.

Selskapet har base i Haugesund og tilbyr serviceskip til havvindmarkedet.

I januar meldte selskapet at de hadde bestilt ytterligere tre servicefartøyer som skulle leveres i 2024, hvorav to skulle bygges på Sri Lanka. Det tredje bygges ved et verft i Spania.

Årsaken til at Edda Wind sier opp kontraktene er at Colombo Dockyard ikke får bankgarantiene Haugesund-selskapet krever når de skal betale avdrag på skipene.

– I løpet av våren begynte uroen å tilta i landet. Sri Lanka er en nasjon som nesten er på konkursens rand, og som opplever politisk uro med president og statsminister som tvinges til å gå av. Det er klart det har satt landet i en særdeles vanskelig situasjon, sier Walland.

Bakteppet for uroen på Sri Lanka er stor frustrasjon over den politiske ledelsens manglende evne til å håndtere vedvarende og alvorlig mangel på mat, drivstoff og medisiner. Landet er bankerott, og kollapsen har ført til politisk kaos.