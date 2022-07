Politiet: Melding om skudd ved Grønmo i Oslo

I 18.30-tiden torsdag fikk politiet melding om at skudd skal ha blitt avfyrt på Grønmo, sørøst i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Politiet i Oslo melder i 18.30-tiden om at det skal være avfyrt skudd på Grønmo, sørøst for Mortensrud. Politiet tror at noen har avlivet et dyr på stedet.