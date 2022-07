NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 28. juli.

Demokratisk senator snur og støtter tiltakspakke

Joe Manchin torpederte nylig håpet om en gigantisk tiltakspakke ved å avvise punkter om klima og mer skatte for de rike. Onsdag kom han med en overraskende kunngjøring om at han og Demokratenes leder i Senatet, Chick Schumer, var blitt enige om en avtale. De har lenge slitt med å komme til enighet om helsekostnader, energi, klima, skatt på store selskaper og personer med høy inntekt og reduksjon av statsgjelden.

Rakettangrep nord for Kyiv

Vysjhorod distrikt, nord for den ukrainske hovedstaden, er utsatt for et rakettangrep, sier den lokale guvernøren.

– I morges satte fienden i gang et rakettangrep mot et lokalsamfunn i Vysjhorod-distriktet, sier guvernør Oleksij Kuleba i Kyiv fylke, ifølge en Twitter-melding fra Ukraine News klokken 5 torsdag norsk tid. Fra andre steder i Ukraina meldes det om eksplosjoner og utløste flyalarmer.

Ukraina bekrefter russisk kontroll over kraftverk

Samtidig som president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj bekrefter at russerne har inntatt kullkraftverket Vuhlehirsk øst i Donetsk-regionen, sier han, ifølge Reuters , at dette bare gir «en bitte liten taktisk fordel».

Russland planlegger fergerute fra Mariupol

– Ruten skal brukes til å levere nødvendige varer til gjenoppbyggingen av infrastrukturen i Mariupol og andre steder i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, skriver det russiske utenriksdepartementet på Telegram. Fergeruten skal også knytte den okkuperte ukrainske havnebyen tettere til russisk territorium.

Nytt parti på trappene i USA

I oppstartsfasen skal det nye partiet, som får navnet Forward (Fremad), ledes av den tidligere demokratiske presidentkandidaten Andrew Yang og Christine Todd Whitman, som har vært guvernør i New Jersey for Republikanerne, skriver Reuters. Grunnleggerne sier de er misfornøyd med det de oppfatter som et topartisystem som har sviktet. De viser til en måling fra i fjor der to tredeler mente det er behov for et tredje politisk parti i USA.

FN-fordømmelse av henrettelser i Myanmar

Et enstemmig FNs sikkerhetsråd fordømmer henrettelsen av fire politiske fanger i Myanmar og krever «fullstendig respekt for menneskerettighetene». I et vedtak onsdag krever de femten medlemmene at alle former for vold må opphøre. Sikkerhetsrådet påpeker også at de fire fangene ble hengt til tross for at den asiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN ba om en ny vurdering av dødsdommene.