Politiet vil vite hvorfor Matapour skiftet tøy før skytehendelsen i Oslo

NTB

Før den nå terrorsiktede Zaniar Matapour skjøt mot to barer i Oslo sentrum i juni, tok han på seg en gul t-skjorte over en blå. Nå vil politiet vite hvorfor.

– Et av flere spørsmål som politiet ønsker å stille siktede i avhør, er hvilke tanker han har gjort rundt sitt valg av bekledning, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NRK.

Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot to utesteder i Oslo sentrum forrige måned. To personer ble drept og over 20 ble skadd. I tillegg står 98 personer nå som fornærmet i saken.

Overvåkingsbilder av Matapour viser at han tidligere på dagen før angrepet var ikledd en bønnelue, blå t-skjorte og en sort bukse med tre striper.

Da 43-åringen tok trikken mot Oslo kort tid før angrepet, hadde han tatt på seg en caps og en gul t-skjorte.

Bilder fra pågripelsen viser at Matapor hadde på seg en blå t-skjorte under den gule, og at han hadde tatt på seg en annen bukse.

– Bekledningen som siktede hadde på seg da han begikk handlingen, er sikret. Det foretas krimtekniske undersøkelser av klærne. Politiet har flere teorier om hva som kan være årsaken til valg av tøy, og det vil være et av spørsmålene som siktede vil bli stilt i avhør, sier Myrold.

Hun vil imidlertid ikke gå inn på hvilke teorier politiet har.