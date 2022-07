Norske mannskaper klare for å bekjempe skogbranner i Hellas

NTB

Om få dager drar det første norske teamet med skogbrannpersonell til Hellas – både for å hjelpe til med slokking og å få verdifull øving.

De to teamene møtte pressen på brannstasjonen i Skien onsdag. Det første av dem reiser til Hellas førstkommende lørdag og blir i to uker – før det blir avløst av det andre teamet.

Teamene består av ansatte i brann- og redningsvesenet, skogeiere og entreprenører i Telemarks skogbranntropper og personell fra Telemark og Østfold sivilforsvarsdistrikter.

– Treningen i Hellas vil gi mannskapene verdifull erfaring og kunnskap i å håndtere skogbranner under krevende forhold. I tillegg vil de få nyttige erfaringer i hva som kreves for å motta internasjonal støtte ved en større skogbrann, dersom Norge skulle ha behov for det, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.