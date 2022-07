Vollen-drapet opp for retten i november

NTB

Fra 2. november skal lagmannsretten behandle drapssaken fra Vollen i Asker på ny. En da 15-årig jente kan uriktig ha blitt vurdert som tilregnelig.

Eidsivating lagmannsrett satt av tre dager til å behandle gjenopptakelsessaken, ifølge Budstikka.

I forrige måned ble det kjent at en ny psykiatrisk vurdering slår fast at 15-åringen som drepte Anna Kristin Gillebo Backlund på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i 2014, uriktig ble vurdert som tilregnelig da hun ble dømt.

– Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, opplyste Gjenopptakelseskommisjonen 16. juni i år.

Borgarting lagmannsrett dømte i 2016 jenta til forvaring i inntil ni år. Formelt har domfelte, som i ettertid har skiftet kjønn og i dag omtales som en mann, vært fengslet siden dommen ble avsagt. I realiteten har han helt siden pågripelsen vært innlagt på psykiatrisk sykehus.