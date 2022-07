Tenåring til sykehus med stikkskader i Trondheim – politiet ønsker tips

NTB

En gutt i tenårene ble tirsdag kjørt til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse på Kattem i Trondheim. Politiet etterlyser to gutter i tenårene.

Voldshendelsen skjedde i nærheten av en Coop-butikk mellom klokken 16.15 og 17.30 tirsdag.

Tenåringen ble stukket med en skarp gjenstand, som politiet ikke har funnet.

Den skadde tenåringen ble sendt til sykehus, men ble ikke kritisk skadd. Politiet har avhørt tenåringen på sykehuset, og på bakgrunn av dette etterlyser de nå to tenåringsgutter.

Det er snakk om to mørkkledde tenåringer som var lyse i huden. De kan ha sprunget fra åstedet i retning av Heimdal sentrum, ifølge politiet.

Politiet jobber med å innhente materiale fra overvåkingskameraer i områder, samt vitneavhør.

– Dette er en høyt prioritert sak for politiet. Det er viktig å si at det ikke er noen grunn til at folk i området skal være redde for å gå ut, fordi det er mye som tyder på at disse kan ha kjent hverandre, sier jourhavende jurist Gørill Gyllan i Trøndelag politidistrikt til NTB.