Equinor-sjefen: – Ikke vår oppgave å sikre Norges strømbackup

Equinor kan skilte med et sterkt resultat i første kvartal, og øker utbyttet. Konsernsjef Anders Opedal sier samtidig at det ikke er deres oppgave å sikre Norges strømbackup, og svarer dermed kritikerne av Mongstad-nedleggelsen.

Equinor fikk et justert driftsresultat på 17,6 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 170 milliarder kroner, i andre kvartal. Selskapet øker nå utbyttet.

Resultatet ligger opp mot hva det var i første kvartal i år, da selskapet hadde rekordhøye 18 milliarder dollar i justert driftsresultat.

– Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Solid drift sammen med høye priser ga sterke finansielle resultater med et justert driftsresultat på mer enn 17 milliarder dollar før skatt, sier konsernsjef Anders Opedal i en kommentar til kvartalstallene.

Equinor kommer til å utbetale et kontantutbytte på 70 cent per aksje i andre og tredje kvartal – fordelt på 20 cent i ordinært utbytte og 50 cent i ekstraordinært utbytte. Den ekstraordinære delen er økt fra 20 cent.

Svarer Listhaug

Opedal gjør det klart at selskapet fortsatt skal legge ned gasskraftverket på Mongstad, til tross for den vanskelige energisituasjonen.

– Det er et kraftverk som ikke er lønnsomt å drifte og ha som beredskap, og det har vært kjent i mange år at det skal legges ned, sier Opedal til NTB.

Han legger til at Equinor har spurt om det er noen som ønsker å ta den økonomiske byrden av å drifte kraftverket som reserveløsning, uten å ha fått svar.

Tirsdag ba Frp-leder Sylvi Listhaug, fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland og en rekke lokale næringslivstopper om at regjeringen stanser nedleggelsen av gasskraftverket i Nordhordland. Også Statnett har bedt Equinor om å beholde kraftverket, som har vært i drift siden 2010, noe selskapet avviste i begynnelsen av juli.

– Det har vært kjent for alle aktører i markedet at dette vil skje. Jeg tror ikke Equinor skal være den som sikrer og betaler for backup for norsk produksjon, sier Opedal.

Fraråder strømrasjonering

Dersom en strømrasjonering rammer de elektrifiserte feltene, vil det få store konsekvenser for gasseksporten til Europa, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Til NTB opplyser Opedal at feltene som er elektrifisert på norsk sokkel, ikke kan drives på «gamlemåten».

– Så stenger vi ned Troll A, så stenger vi ned en betydelig del av gassen til Europa. For Norge som energinasjon får det store konsekvenser, sier han.

Samtidig mener Opedal at det er for tidlig å si hva en strømrasjonering vil få å si.

– Først får vi se om vi kommer dit. Og så vil jo dette også være noe som regjeringen må ta seg av, og de må se på hvilke industrier og husholdninger de vil prioritere, sier han.

Equinor-sjefen følger debatten om strømrasjonering tett.

– Vi produserer jo ikke strøm i Norge selv, så vi er en kunde. Vi er en stor kunde, og vi har fått en kraftig økning i våre strømregninger, som alle andre, sier han.

– Jeg er født og oppvokst på Vestlandet og vet at det regner mye på høsten. Så situasjonen kan jo endre seg, legger Opedal til.

Tror ikke EUs gasskutt vil ramme Equinor

EU-landene skal kutte gassforbruket med 15 prosent. Men de vil fortsatt trenge all gass de kan få fra Norge, mener Opedal.

Den nye spareplanen ble vedtatt på et ekstraordinært energiministermøte i Brussel tirsdag. Målet er å redusere etterspørselen etter gass med 15 prosent fra 1. august i år til 31. mars neste år, for på den måten å gjøre EU mindre avhengig av usikre gassleveranser fra Russland.

Opedal sier til NTB at han tror konsekvensen også kan bli at EU blir litt mindre avhengig av import av flytende naturgass (LNG), men at det gjenstår å se hvor stor effekt planen får, ettersom planen er preget av mange unntak.

– Men for Equinor vil ikke disse 15 prosentene bety nevneverdig. Norsk gass vil fortsatt være den foretrukne gassen inn i det europeiske energisystemet, sier Opedal.

– De vil trenge all gass de kan få fra Norge, fastslår han.